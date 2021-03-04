В Курске на пожаре пострадали двое мужчин

Пожар тушили 24 человека Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 04:48 4 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме на улице Широкая в Курске.

По прибытии в 04:49 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:52, рассказали в МЧС.

В результате пожара в жилом кирпичном доме огонь повредил потолок и стены в коридоре, домашние вещи, закопчены потолок и стены по всей площади дома. Пострадали двое мужчин 82-х и 48-и лет.

Их доставили в больницу.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.