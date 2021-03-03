Заболеваемость ОРВИ в Курской области пошла на спад

Эпидпорог по ОРВИ в регионе не превышен
Фото: Светлана ВОЛКОВА
За прошедшую неделю зарегистрировано 6 118 случаев ОРВИ. Это на 24,4% ниже, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ОРВИ среди всего населения ниже порогового уровня на 26,5%. В разрезе отдельных возрастных групп эпидемический порог не превышен ни в одной категории, сказали в Роспотребнадзоре.
Циркуляции вирусов гриппа по-прежнему нет.
Специалисты рекомендуют укреплять иммунитет. Нужно также соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, пользоваться медицинской маской, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и поездок в общественном транспорте.
При возникновении симптомов острого респираторного заболевания следует остаться дома, обратиться за медицинской помощью и строго выполнять все рекомендации лечащего врача.