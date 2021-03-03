В курском торговом центре за грабеж задержаны двое несовершеннолетних

Парням грозит до семи лет колонии Фото: Из архива КП.

И фигуранты, и потерпевшие вечером проводили время в одном из развлекательных центров. Между двумя компаниями неожиданно возник словесный конфликт, который решили урегулировать уже на улице. Но на выходе из здания подозреваемые начали избивать оппонентов. Из оппоненты попытались убежать от агрессивно настроенных парней, но те продолжили их преследовать. На перекрестке улиц Радищева – Гоголя хулиганы догнали одного из потерпевших и, нанося удары, отобрали мобильный телефон. В это время в конфликт вмешались случайные прохожие, один из которых вызвал полицию. Подозреваемые скрылись.

Стражи порядка начали их розыск. Вскоре нашлись свидетели происшествия, которые рассказали, хулиганы вернулись обратно в развлекательный центр. На выходе из здания их задержали и доставили в отдел полиции.

Двое из них не достигли восемнадцатилетнего возраста. За участие в нападении подростков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их 19-летний товарищ допрошен в отделе полиции. По факту произошедшего продолжается проверка и решается вопрос о о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ "Грабеж".