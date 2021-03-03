Уровень подъема воды на курских водоемах опасений не вызывает

Сильного паводка куряне могут не опасаться, сказали в МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежедневно в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступают сведения о режиме водных объектов региона.

Главный показатель, характеризующий общую картину паводковой обстановки – изменение уровня воды за сутки.

Подъема уровня воды на реках областного центра не зафиксировано, так как на водоемах продолжается ледостав. Yезначительное повышение показателей зарегистрировано только на водных объектах Курской области, сказали в МЧС.

- По состоянию на 3 марта на реке в селе Лебяжье Курского района отмечается рост уровня воды по сравнению с предыдущими сутками на 45 сантиметров, - комментирует специалист по мониторингу и прогнозированию ЦУКС Главного управления Наталья Еськова. – На остальных водоемах от одного до 18 сантиметров.

Критический уровень выхода воды на пройму реки Сейм в селе Лебяжье составляет 210 сантиметров. Сейчас уровень воды над нулевым графиком составляет всего 68 сантиметров, что не выходит за пределы средних многолетних значений.