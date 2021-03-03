Курянам предлагают рассказать о своей семье

В конкурсе могут принять участие молодые курские семьи с детьми Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартует городской фестиваль семейного творчества работающей молодежи «Мир –одна семья».

Участниками фестиваля могут стать молодые курские семьи с детьми, в возрасте до 35 лет включительно (возраст детей до 14 лет включительно), работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности.

Фестиваль проводится в три этапа.

Первый этап (заочный) – конкурс видеороликов. От конкурсантов ждут презентацию семьи, рассказывающей об ее уникальности, семейных ценностях и традициях. Ролики и заявки принимаются на электронную почту spektr-kursk@inbox.ru с указанием темы «Фестиваль».

К участию во втором этапе (очном) допускаются семьи по итогам конкурса видеороликов.

Третий этап - Гала-концерт победителей, посвященный Международному дню семьи 15 мая.

Заявки принимаются до 26 марта года.