В Курске почтили память Героя Советского Союза Михаила Булатова

Булатов был последним из живших в Курской области участников войны, удостоенных за боевые подвиги звания Героя Советского Союза Фото: Светлана ВОЛКОВА

У могилы легендарного фронтовика прошла панихида. На Мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны почтить память героя пришли многие куряне.

Дочь Героя, Наталья Михайловна, поблагодарила всех, кто разделил с ней боль утраты. Она отметила, что звонки и письма от людей, которые чтят память Михаила Алексеевича приходят со всей страны: Булатова хорошо знали и любили не только в Курске.

Михаил Булатов, к сожалению, был последним из живших в Курской области участников войны, удостоенных за боевые подвиги звания Героя Советского Союза.

Имя Михаила Булатова увековечено на стеле «Героям Курянам» на Красной площади. В 2014 году его имени удостоен лицей № 6 Курска, на здании которого в скором будущем появится барельеф с его изображением. А на территории сквера перед домом № 74 на ул. Ленина будет установлен памятник-бюст, сказали в администрации региона.