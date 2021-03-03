В Курске установили арт-объект «Сердце на подиуме»

Арт-объект посвящен в том числе докторам Фото: Из архива КП.

В Курске на территории городской поликлиники №1 имени Н.С. Короткова появился арт-объект «Сердце на подиуме», который символизирует чистосердечную благодарность всем врачам и волонтерам за их работу, заботу, поддержку и помощь, оказанные во время пандемии коронавирусной инфекции.

Всероссийская акция стартовала ровно год назад. С этого дня волонтерские штабы в регионе начали оказывать всестороннюю помощь тем, кого затронула пандемия новой коронавирусной инфекции: доставляли продукты и лекарства, раздавали маски, развозили врачей на вызовы к пациентам.

Сейчас волонтерской деятельностью, направленной на борьбу с COVID-19, занимаются на постоянной основе более 600 волонтеров Курской области.

По завершении мероприятия волонтеры повязали на арт-объекте символизирующие цвета акции #МЫВМЕСТЕ оранжевые ленточки и раздали пациентам и врачам апельсины.

С 1 по 5 марта по всей стране проходят массовые акции и мероприятия, приуроченные к празднованию года Общероссийской акции взаимопомощи