В Курске паводок может подтопить несколько улиц

В феврале выпало много снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным Росгидромета по Курской области, уровень выхода воды на пойму реки Тускарь в Курске составляет 500 сантиметров. По состоянию на 2 марта — 318 сантиметров.

На базе управления по делам ГО и ЧС работает Городская паводковая комиссия. Куряне могут круглосуточно обращаться по телефонам: 51-92-80, 51-92-91, 51-92-89.

Также сформированы паводковые комиссии в каждом округе областного центра:

Сеймский округ - 37-04-70;

Железнодорожный округ - 26-12-75, 26-09-34;

Центральный округ - 70-23-12.

Телефоны, которые могут пригодиться:

112 – служба спасения Курской области;

01 – противопожарная служба Курской области;

02, 36-82-45 – управление внутренних дел Курска;

03 – скорая медицинская помощь;

04, 39-99-61 – аварийная служба Курскгаз.

70-06-14 – аварийно-диспетчерская служба горводоканала.

35-09-11 – аварийно-диспетчерская служба горэлектросетей

52-65-76 - Аварийно-спасательная служба Курской области.

На особом контроле — паводковая обстановка в Сеймском округе. Здесь угроза подтопления связана с таянием снега на полях. Среди проблемных участков - улицы Прилужная, Лучистая, Утренняя, Арматурная, Черняховского.

В Центральном округе сотрудники администрации проводят разъяснительную работу с собственниками частных домов, выдают памятки с номерами телефонов, по которым можно обратиться в случае необходимости, в том числе, оперативных служб города, сказали в администрации региона.