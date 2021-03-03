В Курске паводок может подтопить несколько улиц

В феврале выпало много снега
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По данным Росгидромета по Курской области, уровень выхода воды на пойму реки Тускарь в Курске составляет 500 сантиметров. По состоянию на 2 марта — 318 сантиметров.
На базе управления по делам ГО и ЧС работает Городская паводковая комиссия. Куряне могут круглосуточно обращаться по телефонам: 51-92-80, 51-92-91, 51-92-89.
Также сформированы паводковые комиссии в каждом округе областного центра:
Сеймский округ - 37-04-70;
Железнодорожный округ - 26-12-75, 26-09-34;
Центральный округ - 70-23-12.
Телефоны, которые могут пригодиться:
112 – служба спасения Курской области;
01 – противопожарная служба Курской области;
02, 36-82-45 – управление внутренних дел Курска;
03 – скорая медицинская помощь;
04, 39-99-61 – аварийная служба Курскгаз.
70-06-14 – аварийно-диспетчерская служба горводоканала.
35-09-11 – аварийно-диспетчерская служба горэлектросетей
52-65-76 - Аварийно-спасательная служба Курской области.
На особом контроле — паводковая обстановка в Сеймском округе. Здесь угроза подтопления связана с таянием снега на полях. Среди проблемных участков - улицы Прилужная, Лучистая, Утренняя, Арматурная, Черняховского.
В Центральном округе сотрудники администрации проводят разъяснительную работу с собственниками частных домов, выдают памятки с номерами телефонов, по которым можно обратиться в случае необходимости, в том числе, оперативных служб города, сказали в администрации региона.