В 2021 году 109 молодых семей получат жилищные сертификаты

На решение жилищных вопросов молодых семей в 2021 году направлено более 82 млн рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты от ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям» выданы 30 муниципальным образованиям. Это позволит в этом году 109 молодым семьям отпраздновать новоселье. Получив долгожданные свидетельства, они уже начали подбирать жилье на первичном и вторичном рынках региона.

На решение жилищных вопросов молодых семей в 2021 году направлено более 82 млн рублей в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Объем софинансирования областного бюджета составляет 20,1 млн рублей, сказали в администрации региона.

Как рассказали в комитете строительства Курской области, социальная выплата может быть направлена на покупку и строительство жилья, первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту, участие в долевом строительстве, а также на погашение ранее полученной ипотеки.

В прошлом году с использованием соцвыплат улучшили свои жилищные условия 68 молодых семей из 34 муниципальных образований области, в том числе и 32 многодетные. На это было направлено 51,74 млн рублей.