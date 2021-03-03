В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1456 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1456 человек, на ИВЛ – 110 (13 – инвазивная, 97 – неинвазивная). Всего выписано 27 777 (+128) пациентов.

По данным оперативного штаба на 8:30 3 марта в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 31 090 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 121 - за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса скончались 469 курян. В том числе за последние сутки - шесть человек - мужчина 88 лет, женщины 61, 63, 68, 68, 69 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.