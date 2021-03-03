Под Курском поризошло тройное ДТП

ДТП произошло во Льговском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 3 марта около семи часов утра на автодороге "Курск-Льгов-Рыльск" во Льговском районе. 37-летняя водитель за рулем ВАЗ 2112 ехала со стороны Льгова в сторону Курска. По предварительным данным она не справилась с управлением и врезалась в барьер - дорожное ограждение.

От удара авто отбросило на встречку, где в него врезался "Шевроле Лачетти", за рулем которого был 23-летний водитель. Он ехал во стороны Курска.

От удара иномарку отбросило на встречную полосу движения, где в него врезался ехавший навстречу ВАЗ 2114, за рулем которого был 21-летний водитель.

- В ДТП автомобили получили технические повреждения. Пострадавших нет, - сказали в ГИБДД региона.