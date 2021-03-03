В Курске открыли мемориальную доску фронтовику Петру Михину

Табличку установили на мемориале Курская Дуга Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориальном комплексе «Курская дуга» установили памятную доску участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Курска Петру Михину. Это событие приурочено к 100-летию ветерана. Он не дожил до своего юбилея всего несколько месяцев.

Мемориальную табличку разместили на Гаубице М-30 - легендарном орудии советской и российской армии. Именно за таким пришлось воевать артиллеристу Петру Михину.

На мероприятии также присутствовали юнармейцы, представители ветеранских организаций, выпускники Курского Уссурийского Суворовского военного училища, в котором Михин преподавал математику. Минутой молчания они почтили память Петра Алексеевича.