В Курской области пройдет проверка системы оповещения населения

Курян просят сохранять спокойствие Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 марта в Курской области, как и во всех субъектах страны, пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», будут запущены электросирены и громкоговорители, а также будет замещение эфира трансляции на областной телерадиокомпании «Сейм» (до 1 мин).

Цель проверок - отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главное управление МЧС России по Курской области просит курян сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В 2021 году такие проверки запланированы 3 марта и 6 октября.