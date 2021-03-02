В Курске открывается выставка ко Дню 8 Марта

Вернисаж откроется в "Звездном"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
3 марта выставочный зал «Звездный» (Красная площадь, 2/4), представит выставку работ художниц из Воронежа Ирины Козловой–Кузнецовой и Надежды Кущевой «Весеннее настроение», посвященную Международному женскому дню 8 Марта.
На выставке впервые в Курске будет представлено более 120 живописных произведений художниц. В экспозицию войдут как ранние, так и созданные в последние годы работы.
Творчество художниц посвящено России – очарованию старых российских городов, деревень, притягательной красоте русской природы. Художницы работают преимущественно в жанре пейзажа, натюрморта и портрета.
Выставочный зал «Звездный» приглашает посетить выставку и познакомиться с живописными пейзажами современного реалистического изобразительного искусства.
При посещении выставки соблюдение масочного режима обязательно.
Выставка продлится до 14 марта