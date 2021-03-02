СК расследует гибель курянина от разрыва баллона с газом

Следствие ведет СК Фото: из открытых источников

КП уже рассказывала, что 26-летний курянин погиб от полученных травм после взрыва баллона с углекислым газом. Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла 28 февраля примерно в 09 часов 10 минут на территории промышленной базы, арендуемой индивидуальным предпринимателем. Молодой человек приехал сюда, чтобы купить баллон с двуокисью углерода. Произошел хлопок одного из баллонов, в результате чего мужчина погиб.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.