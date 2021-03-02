Курские школьники примут участие во Всероссийском уроке мужества

В Курске чтят военные традиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 марта в 14.00 для всех школьников пройдет Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть».

Мероприятие посвящено подвигу шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед многократно превосходящими силами бандформирований.

В прямом эфире из Пскова, Тулы, Москвы и Татарстана выступят участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, будут подведены итоги онлайн-викторины «Рота, ушедшая в века». Также участники мероприятия увидят уникальный видеоматериал из личных архивов ветеранских организаций.

Трансляцию урока можно посмотреть на сайтах http://www.svidaniesrossiey.ru/, https://www.ruy.ru/, http://www.dosaaf.ru/, https://www.museum-tula.ru/, а также в соцсетях Международного медиапроекта «Свидание с Россией», движения «Бессмертный полк России», Российского союза молодёжи.