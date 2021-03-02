В администрации Курской области произошли кадровые перестановки

Комитет внутренней политики Администрации Курской области Игорь Черкашин возглавил в 2014 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Игорь Черкашин освобожден от должности председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области с 1 марта. Свой пост он покинул по семейным обстоятельствам, пояснили в администрации региона.

Комитет внутренней политики Администрации Курской области Игорь Черкашин возглавил в 2014 году. Со свойственной для него дипломатичностью, как талантливый организатор, взвешенный и рассудительный руководитель, он сумел выстроить в регионе важный конструктивный диалог со всеми политическими силами и общественными организациями, которые относились к нему с неизменным уважением, отметили в Доме Советов.

Исполнение обязанностей председателя комитета возложено на Анатолия Дрогана, который возглавлял управление по взаимодействию с органами местного самоуправления того же комитета.