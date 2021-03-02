В Курской области построят жилые корпуса двух домов-интернатов

Работы в Глушково планируется начать в 2022 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Минтруд России завершил сбор и анализ заявок от субъектов на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства или реконструкции зданий организаций социального обслуживания.

Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области на заседании инвестиционной комиссии министерства защитил два проекта. Речь идет о капитальном строительстве жилых корпусов Букреевского (Курский район) и Глушковского домов-интернатов. Они будут рассчитаны в совокупности на проживание не менее 280 человек.

Общий объем федерального финансирования составит один млрд рублей. Работы будут вестись в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Сейчас ведется подготовка проектной документации на оба объекта. Работы в Глушково планируется начать в 2022 году, сказали в администрации региона.