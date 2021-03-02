В Курске пройдет неделя памяти фронтовика Петра Михина

Петр Михин не дожил до своего юбилея всего три месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 2 по 5 марта в культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина пройдет неделя памяти Петра Алексеевича, приуроченная к 100-летию со дня его рождения. Напомним, что ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Курска, педагога и писателя Петра Михина не стало 7 декабря 2020 года. Ему было 99 лет.

Петр Алексеевич — кавалер ордена Александра Невского, член Союза писателей России, лауреат Областного конкурса общественного признания «Человек года-2012», «Курская антоновка», Областного конкурса журналистов имени К. Воробьева и Областного конкурса писателей имени В. Овечкина, победитель Областного творческого конкурса «День Победы-65». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

2 марта в 13.40 состоится литературно-патриотический урок «Петр Алексеевич Михин: жизнь и подвиг Героя». В программе: знакомство с жизнью и творчеством Петра Алексеевича, выступление курских писателей, просмотр документального фильма «Как я стал учителем», чтение отрывков из произведений писателя-фронтовика.

3 марта в 13.00 пройдет встреча-диалог «Петр Михин – отец, педагог, писатель». Вадим Петрович Михин поделится воспоминаниями об отце, познакомит с интересными фактами из его биографии, расскажет о семейных традициях.

4 марта в 13.00 состоится мастер-класс «Красные маки» по изготовлению цветов в технике оригами по мотивам рассказа Петра Михина «Любовь фронтовая».