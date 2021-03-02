В Курске назвали «Учеников года – 2021»

В конкурсе участвовали 20 финалистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года – 2021». В нем участвовали 20 финалистов из школ города и области, успешно прошедшие отборочный этап, представив в жюри портфолио и презентацию "Я - лидер".

Победителем конкурса стала ученица лицея №21 Курска Мария Морозова.

Дипломами награждены финалисты, обучающиеся школ Курска: Анастасия Абрамова (школа №57), Михаил Башкирев (школа №43), Елизавета Белоконова (лицей №6), Анна Конорева (школа №15), Дмитрий Малинников (школа №58), Карина Роик (школа №2), Илья Роот (школа №8), Сабина Саакян (школа №18), Елизавета Яковенко (школа №9)