В Курской области коронавирусом заболели еще 123 человека

Всего зарегистрировано 30 969 случаев заболевания коронавирусом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на утро 2 марта, в Курской области всего зарегистрировано 30 969 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 123 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 438 человек, на искусственной вентиляции легких – 136.

Всего выписали 27 649 пациентов, в том числе 119 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 463 человека (+3; женщины 21, 67, 75 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +56

г. Железногорск +20

Курский +9

Курчатовский +8

г. Дмитриев +6

Дмитриевский +4

Солнцевский +4

Беловский +3

Медвенский +3

Большесолдатский +2

Поныровский +2

Суджанский +2

Золотухинский +1

Октябрьский +1

г. Рыльск +1

г. Суджа +1.