В Курской области коронавирусом заболели еще 123 человека

Всего зарегистрировано 30 969 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперштаба на утро 2 марта, в Курской области всего зарегистрировано 30 969 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 123 курян.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 438 человек, на искусственной вентиляции легких – 136.
Всего выписали 27 649 пациентов, в том числе 119 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 463 человека (+3; женщины 21, 67, 75 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +56
г. Железногорск +20
Курский +9
Курчатовский +8
г. Дмитриев +6
Дмитриевский +4
Солнцевский +4
Беловский +3
Медвенский +3
Большесолдатский +2
Поныровский +2
Суджанский +2
Золотухинский +1
Октябрьский +1
г. Рыльск +1
г. Суджа +1.