В Курске открылась академия детского тенниса

В новой академии четыре крытых и четыре открытых корта

1 марта в Курске на КЗТЗ состоялось техническое открытие детской международной академии тенниса. Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с воспитанниками и тренерами, пожелал выдающихся спортивных достижений.

В новой академии четыре крытых и четыре открытых корта, созданы условия и для занятий адаптивным спортом. На этап начальной подготовки уже отобрали 120 человек.

Официальное открытие учреждения пройдет в мае, когда в академии стартует первый детский теннисный турнир. Строительство спорткомплекса началось в 2020 году и велось за счет средств регионального бюджета и частного инвестора.