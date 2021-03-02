Пожилым курянам продлили электронные больничные

Работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Работающим курянам от 65 лет и старше, находящимся в режиме самоизоляции, продлили электронные больничные листы с 1 по 14 марта. Как и ранее, документы оформят дистанционно, посещать поликлинику и вызывать врача на дом не нужно.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств Фонда социального страхования.

Право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства.