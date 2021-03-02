Александр Зотов возглавил комитет цифрового развития Курской области

Александр Зотов уроженец Волгоградской области

Александр Зотов назначен исполняющим обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области. 26 февраля он был назначен заместителем председателя комитета, а с 1 марта - исполняет обязанности председателя.

Александр Зотов уроженец Волгоградской области. Окончил Волгоградский государственный технический университет по специальностям «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов, САПР комплексов» и «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», юрфак Российского университета кооперации, прошел переподготовку по программе «Государственное муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В этом году завершает обучение в школе бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России и МФТИ по программе MBA «Цифровая экономика».

Финалист конкурсов управленцев «Лидеры России» и всероссийских конкурсов для управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв».