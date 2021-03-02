В Курске начала работу паводковая комиссия

По заявкам горожан будут осуществляться работы по откачке талых и грунтовых вод с частных подворий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В администрации Курска прошло совещание, на котором обсуждался ход работ по подготовке к паводку. Сейчас определяют подрядчика, который займется прочисткой каналов от ила и грязи, очисткой от льда опор пешеходных мостов, канав - от сорной растительности.

Сотрудники окружных администраций встречаются с жителями улиц, которые находятся в зоне возможного подтопления и напоминают о необходимости принятия предупредительных мер, среди которых, в первую очередь – расчистка придомовой территории от мусора.

По заявкам горожан будут осуществляться работы по откачке талых и грунтовых вод с частных подворий. В местах возможного затопления будут организованы четыре лодочные переправы. Десять спасателей – переправщиков уже прошли обучение.

В Курске начала работу городская паводковая комиссия, куда куряне, при необходимости, смогут обратиться по телефонам 51-92-91, 51-92-80, 51-92-89.