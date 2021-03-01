В Курск доставят Кубок Континентальной хоккейной лиги

Главный трофей прибудет в город в сопровождении вооруженной охраны на спецавтотранспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2019-м болельщики в Екатеринбурге и Челябинске получили возможность увидеть заветный Кубок своими глазами, в 2020 году он побывал в Перми и Ханты-Мансийске. Настала очередь Курска.

Главный трофей в сопровождении вооруженной охраны перевозят по стране на спецавтотранспорте с пневмоподвеской в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении.

Кубок будет гостить в Курске в спортивной школе зимних видов спорта «Арена» 6 марта с 12:30 до 17:30. Болельщики смогут сфотографироваться с ним, получить памятные сувениры и поучаствовать в розыгрыше стильных рюкзаков.