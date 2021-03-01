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Всероссийские проверочные работы напишут более 68 тысяч курских школьников

Первыми испытания пройдут одиннадцатиклассники
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально

Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально

Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 марта в школах начинаются Всероссийские проверочные работы. Это контрольные, которые выполняют ученики всей страны по единому расписанию и федеральным моделям заданий.

Как отметили в региональном комитете образования и науки, ВПР пройдут для учеников 4-11-х классов с 1 по 26 марта. Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят сами.

Варианты проверочных формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий.

Первыми работу напишут одиннадцатиклассники. Для них проверочные работы пройдут по истории, географии, биологии, химии, физике и иностранным языкам. Эти ВПР будут проводиться по решению школы для выпускников, не выбравших перечисленные предметы для сдачи ЕГЭ.

Образование