Всероссийские проверочные работы напишут более 68 тысяч курских школьников

Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально
Фото: Светлана ВОЛКОВА
1 марта в школах начинаются Всероссийские проверочные работы. Это контрольные, которые выполняют ученики всей страны по единому расписанию и федеральным моделям заданий.
Как отметили в региональном комитете образования и науки, ВПР пройдут для учеников 4-11-х классов с 1 по 26 марта. Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят сами.
Варианты проверочных формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий.
Первыми работу напишут одиннадцатиклассники. Для них проверочные работы пройдут по истории, географии, биологии, химии, физике и иностранным языкам. Эти ВПР будут проводиться по решению школы для выпускников, не выбравших перечисленные предметы для сдачи ЕГЭ.