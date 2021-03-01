В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1446 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1446 человек, на ИВЛ – 138 (11 – инвазивная, 127 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 1 марта с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 30 846 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 128 за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса скончались 460 курян. В том числе за последние сутки трое - мужчины 47,65, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.