В Курске запустили еще один льготный маршрут

Маршрутки на этом направлении ходят с 1 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 марта в Курске запущен еще один льготный кольцевой маршрут – №40, который свяжет улицы Пучковка и Сумскую с центральной частью города. Сейчас в областном центре функционируют 94 маршрута регулярного пассажирского сообщения, треть из которых работает по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. Ежедневный выпуск на линию составляет более 480 транспортных средств, сказали в мэрии.

С 1 марта в Курске стартовала акция, которая позволяет владельцам карты «МИР» экономить на проезде в общественном транспорте четыре рубля при расчете безналичным способом. Срок проведения акции – до 30 июня 2021 года.

Если водитель отказывается предоставить пассажиру возможность бесконтактной оплаты проезда, сообщить об этом необходимо на «горячую линию» Центральной диспетчерской службы 702-802, указав дату, номер маршрута и регистрационный номер транспорта.