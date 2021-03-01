Курские учреждения соцобслуживания с круглосуточным пребыванием вернутся к привычному режиму

Однако массовые мероприятия остаются под запретом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские учреждения социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием приступят к поэтапному выходу из максимальной изоляции, сообщили в администрации региона. Вернуться к привычному режиму работы они смогут с 15 марта. - Исключение составит Беловский дом-интернат, - сообщила председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова. - Мы проанализировали количество привитого персонала и понимаем, что в марте с несовершеннолетними детьми могут начать работу привитые специалисты.

Снятие режима изоляции позволит детям посещать образовательные учреждения, однако массовые мероприятия для них останутся под запретом.