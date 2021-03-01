Под Курском горела баня

Хозяин пытался потушить огонь сам, но у него ничего не вышло Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во Льгове предварительно из-за нарушений правил установки дымохода в отопительной печи произошел пожар. На место происшествия выезжали огнеборцы 10 пожарно-спасательной части по охране Льгова и Льговского района, члены добровольной пожарной дружины райцентра. Сгорела двухэтажная баня. Огонь полностью уничтожил стены второго этажа. Повреждены стены первого этажа, потолочное перекрытие и кровля по всей площади.

За помощью к спасателям обратился хозяин строения. Установленные в помещениях бани пожарные извещатели помогли ему быстро отреагировать на происшествие. Мужчина увидел, как из дымохода отопительной печи вырываются языки пламени. Он попытался самостоятельно справиться с огнем, однако у него ничего не вышло.