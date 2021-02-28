В Курской области за сутки сгорела баня и жилой дом

Два пожара случилось в Курской области за минувшие сутки. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в Льгове из-за нарушений правил установки дымохода в отопительной печи вспыхнул огонь. Прибывшие на место специалисты установили, что горит двухэтажная баня размером 5х5 метров. Пламя полностью уничтожило стены второго этажа. Поврежден первый этаж, потолки, кровля по всей площади. За помощью к спасателям обратился хозяин бани. Установленные в помещениях пожарные извещатели помогли ему быстро отреагировать на ЧП. Мужчина увидел, как из дымохода отопительной печи вырываются языки пламени. Он попытался самостоятельно справиться с пожаром, но у него это не получилось.

В этот же день спасатели выезжали на пожар жилого одноэтажного дома. Деревянное строение загорелось, предположительно, из-за неисправной электропроводки. Огонь повредил чердак и крышу.

ГУ МЧС по Курской области просит всех жителей региона соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. В случае любой беды можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112».