В Курской области за сутки 131 человек заразился коронавирусом, 141 - выздоровел

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У 131 жителя Курской области выявили коронавирус за минувшие сутки. Прирост зараженных по муниципалитетам: Курск - 55, Железногорск - 21, Золотухинский - 11, Поныровский район - восемь, Курчатовский - шесть, Беловский и Тимский - по четыре, Кореневский, Курский, Льговский, Мантуровский, Октябрьский, Суджанский, Железногорский районы и Суджа - по два, Глушковский, Дмитриев, Льгов, Обоянь, Пристенский, Рыльск - по одному. Всего за время эпидемии заразились коронавирусом 30 718 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 378 пациентов, на ИВЛ – 137 (12 – инвазивная, 125 – неинвазивная).

Выздоровели 27 433 курянина, за сутки окончили лечение 141 пациент. Скончались 457 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.