С 9 марта детям до 16 лет разрешили без родителей посещать торговые центры

Ограничение сняли с 9 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 9 марта отменен запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. Глава региона напомнил, что эта мера вводилась во время дистанционного обучения.

- Сейчас школы работают в очном формате, и подростки не располагают большим количеством времени на посещение торговых комплексов. Они учатся, посещают кружки, а в ТЦ идут за покупками. Эта мера мне видится сейчас формальной. Мы не должны придумывать ограничения, чтобы отчитаться кому-то в Москве, надо реально оценивать ситуацию, – пояснил решение Роман Старовойт.