Продлен режим самоизоляции для курян старше 65 лет

В регионе сохраняется сложная эпидобстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Обязательная самоизоляция курян 65 лет и старше продлится по 14 марта включительно, сообщили в администрации региона.

Соответственно электронные больничные листы будут продлены до этой даты.

По данным оперативного штаба на 8:30 27 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 30587 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 133 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 453 курянина. В том числе за последние сутки пять человек - мужчины 34, 63 и 67 лет, женщины 60 и 63 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.