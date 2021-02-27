В Курске пройдет концерт к 25-летию "Джазовой провинции"

В этот вечер Леонид Винцкевич выступит с особой программой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают на концерт «Да здравствует любовь!» с участием Леонида Винцкевича.

В Курской областной научной библиотеке имени Николая Асеева 4 марта в 15.00 пройдет концерт «Да здравствует любовь!» с участием Леонида Винцкевича, Николая Винцкевича и Ксении Коробковой.

В этот вечер Леонид Винцкевич выступит с особой программой, посвященной 25-летию фестиваля «Джазовая провинция». Для зрителей будет подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция из фондов библиотеки «Музыка – источник вдохновения».