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В Курске пройдет концерт к 25-летию "Джазовой провинции"

В нем примут участие Леонид и Николай Винцкевичи
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В этот вечер Леонид Винцкевич выступит с особой программой

В этот вечер Леонид Винцкевич выступит с особой программой

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян приглашают на концерт «Да здравствует любовь!» с участием Леонида Винцкевича.

В Курской областной научной библиотеке имени Николая Асеева 4 марта в 15.00 пройдет концерт «Да здравствует любовь!» с участием Леонида Винцкевича, Николая Винцкевича и Ксении Коробковой.

В этот вечер Леонид Винцкевич выступит с особой программой, посвященной 25-летию фестиваля «Джазовая провинция». Для зрителей будет подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция из фондов библиотеки «Музыка – источник вдохновения».

Культура