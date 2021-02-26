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Поисковики курского отряда «Курган» подняли останки 25 советских воинов

Имена 12 из них установлены
Ольга ДАНИЛОВА
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Отряд «Курган» нашел также останки восьми самолетов, сбитых на курской земле

Отряд «Курган» нашел также останки восьми самолетов, сбитых на курской земле

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский отряд «Курган» подвел итоги поисковых работ, проведенных в прошлом году. За время проведения «Вахты памяти-2020» поисковики отряда подняли останки 25 советских солдат и офицеров; имена 12 из них установлены, найдены родственники.

Перед встречей стало известно, что нашлась племянница старшего лейтенанта Гончарова, обнаруженного в сентябре прошлого года; установить его личность помог орден Красной Звезды.

Отряд «Курган» нашел также останки восьми самолетов, сбитых на курской земле в годы Великой Отечественной войны; один из них немецкий. Установлены имена 12 пилотов. Останки немецкого летчика Александра Зедера переданы для захоронения на немецком военном кладбище в районе села Беседино.