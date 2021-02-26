За сутки выписали 140 ковид-пациентов

Выписали за минувшие сутки больше ковид-пациентов. чем заболело Фото: Из архива КП.

С начала пандемии выписали 27147 пациентов с ковид. В том числе 140 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1362 курянина, на ИВЛ – 127 (11 – инвазивная, 116 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 26 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 30454 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В том числе за последние сутки 138.

С начала пандемии от ковид скончались 448 курян. В том числе за последние сутки - женщина 71 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.