В Курске тротуары превратились в каток

В регионе резко потеплело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские дорожники очищают и обрабатывают песко-соляной смесью тротуары. 25 февраля работы велись на улицах Ленина, Радищева, Сонина, К. Зеленко, Семеновской, Ильича, Каширцева, Киевской, Чайковского, 1 – 3-х Агрегатных.

Механизированная очистка велась на улицах Косухина (на участке от проспекта Энтузиастов до улицы К. Воробьева), Студенческой, Бойцов 9-й Дивизии (на участке от улицы Звездной до проспекта В. Клыкова), проспектах Кулакова, В. Клыкова, Энтузиастов, Н. Плевицкой, Хрущева и Дружбы, Майском бульваре, улицах Просторной, Веспремской, Мыльникова, Студенческой, Сумской, Дейнеки, Заводской.

26 февраля дорожники чистят и обрабатывают песко-соляной смесью тротуары на улицах М. Горького, Димитрова, Дубровинского, Интернациональной, Союзной, 8 Марта, 2-й Рабочей, Республиканской, Станционной, 50 лет Октября, Дзержинского, Запольной, К. Маркса, Ленина, Перекальского, Радищева, А. Невского, Добролюбова, Сонина, Урицкого, Кирова, Марата, сказали в горадминистрации.