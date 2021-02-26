В Курске волонтеры помогают пожилым с покупкой лекарств и продуктов

Поддержка оказывается курянам старше 60 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский штаб акции #МыВместе продолжает оказывать помощь нуждающимся.

На сегодняшний день на горячую линию call-центра поступило 455 заявок. Волонтеры помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, оплатой услуг ЖКХ пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями и тем, кто сегодня в условиях пандемии остался без поддержки.

Как пояснили в региональном комитете молодежной политики, если человеку необходима помощь в доставке еды или лекарств, приобретаемых за средства заявителя, а также нужно забрать рецепт из поликлиники по предварительной договоренности заявителя или заплатить за услуги ЖКХ, то необходимо обращаться по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Оказание психологической помощи доступно по номеру +7-920-727-78-70.

Поддержка оказывается курянам старше 60 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным гражданам, матерям-одиночкам с двумя и более детьми или ребенком-инвалидом.

В Курской области волонтеры работают в рамках деятельности регионального штаба акции «#МыВместе», который располагается в областном Дворце молодежи.