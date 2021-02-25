В 2020 году в Курской области обнаружили 149 поддельных банкнот

Число выявленных фальшивых долларовых купюр стало намного меньше Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в 2020 году выявили 149 поддельных банкнот Банка России, это на две штуки меньше, чем в 2019 году.

Чаще остальных фальшивомонетчики подделывают деньги номиналом пять и одна тысяча рублей. В 2020 году обнаружили 97 пятитысячных поддельных банкнот, 14 двухтысячных, 34 тысячных и две банкноты номиналом 500 рублей. Выявлено по одной поддельной купюре номиналом сто и 200 рублей. По сравнению с 2019 годом стало меньше подделок номиналом 2000 рублей (на 22 штуки) и 1000 рублей (на одну штуку).

Сотрудники банков выявили и передали в органы внутренних дел три подделки номиналом сто долларов США – это на 43 штуки меньше, чем в 2019 году.

- Чаще всего преступники сбывают фальшивки на рынках, заправочных станциях, аптеках, в салонах красоты, мелких торговых точках, – рассказывает специалист курского отделения Банка России Ольга Артеменко. – Если у вас под рукой нет специальной техники, фальшивые банкноты можно отличить визуально и на ощупь. Для защиты купюр от подделки на них наносят водяные знаки, защитные нити, микротексты. Есть на купюрах и цветопеременные элементы, нанесенные специальными красками, которые меняют цвет под разными углами. Для проверки подлинности денежных знаков можно использовать бесплатное мобильное приложение "Банкноты Банка России". Оно содержит доступную информацию о внешнем виде и защитных признаках банкнот.