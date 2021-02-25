Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В 2020 году в Курской области обнаружили 149 поддельных банкнот

Чаще всего фальшивки попадаются среди пятитысячных купюр
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Число выявленных фальшивых долларовых купюр стало намного меньше

Число выявленных фальшивых долларовых купюр стало намного меньше

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в 2020 году выявили 149 поддельных банкнот Банка России, это на две штуки меньше, чем в 2019 году.

Чаще остальных фальшивомонетчики подделывают деньги номиналом пять и одна тысяча рублей. В 2020 году обнаружили 97 пятитысячных поддельных банкнот, 14 двухтысячных, 34 тысячных и две банкноты номиналом 500 рублей. Выявлено по одной поддельной купюре номиналом сто и 200 рублей. По сравнению с 2019 годом стало меньше подделок номиналом 2000 рублей (на 22 штуки) и 1000 рублей (на одну штуку).

Сотрудники банков выявили и передали в органы внутренних дел три подделки номиналом сто долларов США – это на 43 штуки меньше, чем в 2019 году.

- Чаще всего преступники сбывают фальшивки на рынках, заправочных станциях, аптеках, в салонах красоты, мелких торговых точках, – рассказывает специалист курского отделения Банка России Ольга Артеменко. – Если у вас под рукой нет специальной техники, фальшивые банкноты можно отличить визуально и на ощупь. Для защиты купюр от подделки на них наносят водяные знаки, защитные нити, микротексты. Есть на купюрах и цветопеременные элементы, нанесенные специальными красками, которые меняют цвет под разными углами. Для проверки подлинности денежных знаков можно использовать бесплатное мобильное приложение "Банкноты Банка России". Оно содержит доступную информацию о внешнем виде и защитных признаках банкнот.

ЧП