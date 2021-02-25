В 2021 году начнется реконструкция здания курского аэровокзала

Между тем цены на билеты из Курска остаются достаточно высокими Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский аэропорт в прошлом году перевез более 56 тысяч человек, что на 47,4% больше, чем в 2019 году. Открыты два новых направления для вылетов из Курска – Калининград и Минводы.

Для дальнейшего развития авиаузла необходимо возводить новое здание аэровокзала, но из-за кризиса, вызванного пандемией, проект будет реализован позже, сообщили в администрации региона.

Однако в 2021 году начнется реконструкция действующего здания аэровокзала. В числе запланированных работ - отделка фасада, замена инженерных сетей, внутренняя отделка помещений. Рассматривается возможность выделения средств областного бюджета.

В завершающей стадии находятся переговоры о заключении договора совместного использования аэродрома Курск между Министерством обороны Российской Федерации и КПКО «Курскаэропорт». Это позволит улучшить работу воздушной гавани при подготовке взлетно-посадочной полосы в осенне-зимний период.

Для расширения географии полетов и увеличения пассажиропотока в период с 2025 по 2030 годы Минтранс России планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы для приема самолетов средней и большой вместимости, добавили в Доме Советов.