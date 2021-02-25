В Курске перенесли дату общественных слушаний по проекту новой маршрутной сети

Дату публичных слушаний сообщат дополнительно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за большого числа поступивших предложений от жителей областного центра принято решение перенести дату проведения общественных слушаний по проекту новой маршрутной сети города, сообщили в администрации региона.

Это необходимо для более детальной проработки обращений и учета общественного мнения при корректировке документов транспортного планирования. С момента публикации проекта поступило уже около ста предложений по обновлению существующей маршрутной сети, сказали в Доме Советов.

Точные дата и время проведения слушаний сообщат позже. Мероприятие пройдет на площадке Курской областной Думы