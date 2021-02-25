В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1378 курян

На ИВЛ – 143 пациента Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1378 человек, на ИВЛ – 143 (15 – инвазивная, 128 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 25 февраля в Курской области всего зарегистрировано 30316 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 140 - за последние сутки.

За минувшие сутки от ковид умерли трое мужчин - 52, 64, 78 лет. Причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

Всего с начала пандемии от ковид умерли 447 курян.