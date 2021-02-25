В Курской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Курянам советуют укреплять иммунитет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Активность ОРВИ сейчас в Курской области остается достаточно высокой, показатели соответствует сезонным тенденциям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в целом по региону зарегистрировано 8 097 случаев ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 8,1% в основном за счет взрослых, в разрезе отдельных возрастных детских групп он выше на 11,4% только среди детей от трех до шести лет.

По данным ведомства, циркуляция вирусов гриппа не отмечена.

Специалисты рекомендуют курянам укреплять иммунитет. Необходимо соблюдать и меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, пользоваться медицинской маской, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы и поездок в общественном транспорте.

При возникновении симптомов острого респираторного заболевания следует остаться дома, чтобы не усугубить состояние своего здоровья и не подвергать риску заражения других. Незамедлительно следует обратиться за медицинской помощью и строго выполнять все рекомендации лечащего врача.