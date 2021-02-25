В Курске поставят памятники «Тимоне» и курскому соловью

В городе может появиться несколько новых скульптурных композиций Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские скульпторы Николай Криволапов, Владимир Бартенев и Юрий Киреев представили макеты уже воплотившихся проектов и новых, которые только могут появиться на улицах областного центра.

Идеи будут внимательно изучены и предложены общественности для голосования.

Замгубернатора Александр Чуркин обсудил также со скульпторами проект историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги» в поселке Поныри. Они предложили идею создания обелиска в этом месте, к ее проработке художники приступят в ближайшее время.

От скульпторов ждут также предложений о памятниках, посвященных «Тимоне» и курскому соловью: где можно установить, какими они будут, сказали в администрации региона. Продумывается концепция памятников в Курском детинце, на набережной, в квартале Каземира Малевича. В марте Николай Криволапов, Владимир Бартенев и Юрий Киреев уже смогут представить свои наработки.