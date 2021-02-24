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В Курске вновь будут ловить бродячих собак

Контракты на отлов заключили во всех трех округах
Яна ШЕЛЕСТ
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Контракты на отлов заключили во всех трех округах

Контракты на отлов заключили во всех трех округах

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Администрация города Курска заключила контракты на отлов безнадзорных животных во всех округах города.

В Центральном административном округе договор подписан с АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска», телефон 8(4712)35-07-38; в Сеймском - с ООО «Добрый город», телефон 8-999-605-53-88; в Железнодорожном - с КРОЗО «Право Жить», телефон 8-904-525-85-56.

Заявку на внеплановый отлов животных можно оставить по указанным выше номерам или позвонить в городской комитет ЖКХ по телефонам 8(4712)70-63-65, 8(4712)52-15-88.