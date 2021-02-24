Пьяная курянка пыталась зарезать супруга

Расследование продолжается Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летней женщины. Курянку подозревают в покушении на убийство.

21 февраля 2021 года примерно в девять часов вечера подозреваемая со своим 30-летним мужем находилась в квартире одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Космонавтов в Курчатове.

Супруги распивали спиртные напитки, а затем повздорили. Женщина схватила нож и ударила им супруга в грудь. Мужчину вовремя доставили в больницу, и он остался жив.

Женщину задержали, решается о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее "КП" рассказывала о 30-летней курянке, которая зарезала бывшего супруга во время застолья в Курске. Мужчина от полученных ран скончался на месте.