50 сотрудников администрации Курска привились от коронавируса

Вакцинация проводится добровольно Фото: Из архива "КП"

50 сотрудников администрации города Курска сделали вторую прививку от COVID-19. Первый компонент вакцины они получили 3 февраля, через 21 день все прошли второй этап.

Осложнений вакцина не вызвала. Перед процедурой всех осмотрел терапевт. Вакцинация проводится добровольно.

По данным оперативного штаба на 8:30 24 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 30176 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 143 - за последние сутки.