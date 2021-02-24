В Курской области потеплеет до плюс четырех градусов

Температура ночью -6…-11 градусов мороза, днем -1…+ 4 градуса Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С девяти часов вечера 24 января и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер южный 8-13 м/с. Температура ночью -6…-11 градусов, днем -1…+ 4 градуса.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона 112.